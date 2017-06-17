Жители ДНР получили доступ к серверам Google для ускорения работы интернета

Кэширующие серверы сохраняют информацию с наиболее запрашиваемых пользователями страниц.

Минсвязи ДНР предоставил жителям республики доступ к кэширующим серверам Google Global Cache, которые позволяют увеличить скорость доступа к сайтам.

— Пользователи смогут быстрее загружать страницы благодаря первому официальному в Донецкой Народной Республике Google Global Cache, — сказал министр связи ДНР Виктор Яценко.

Как отмечается, Google Global Cache используют для того, чтобы увидеть содержимое страницы сайта, который временно не доступен. Также разработка позволит восстановить контент нерабочего сайта.