Стоун рассказал о "неделе ненависти" против Путина в США

Режиссёр сравнил ажиотаж американских СМИ вокруг интервью российского президента с лейтмотивом из романа писателя Джорджа Оруэлла "1984".

Американский режиссёр Оливер Стоун сравнил раскручивание истерии в американских СМИ вокруг России и президента Владимира Путина с "неделей ненависти" из романа Джорджа Оруэлла "1984".

— Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды, — сказал Стоун, комментируя в интервью "Российской газете" тему расследований против России и предполагаемом влиянии на выборы в США.

— Это отвратительно, — отметил режиссёр, подчеркнув, что ситуация очень запутанная. — На самом деле ненавидят Трампа.

Напомним, в романе Оруэлла в вымышленном тоталитарном государстве Океания ежедневно проводятся "двухминутки ненависти" и раз в год "недели ненависти", в течение которых члены внешней партии должны смотреть фильм, изображающий врагов партии, и выражать свою ненависть к нему и к принципам демократии.

Как ранее сообщал Лайф, документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" вышел в свет 12–15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрёл права на фильм, в России он будет показан с 19 по 22 июня.