Литва представит "план Маршалла" для Украины в ноябре

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Литва представит "план Маршалла" для Украины в ноябре

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В Литве сообщили, что страна представит план финансовой поддержки Украины в ноябре на саммите Восточного партнерства. Фото:© РИА Новости/Владимир Трефилов

Программа помощи Украине уже утверждена литовским сеймом. Документ также одобрили в Госдепе и Конгрессе США.

Депутат сейма Андрюс Кубилюс заявил, что подробности "плана Маршалла" для Украины будут оглашены на саммите "Восточного партнёрства" в ноябре. Об этом сообщили украинские СМИ.

По словам Кубилюса, в Литве постарались основать "план Маршалла" для Украины на реальных финансовых ресурсах с учётом Европейского внешнего инвестиционного плана.

— Мы видим возможность использовать ресурсы Европейского внешнего инвестиционного плана, по которому Еврокомиссия предусматривает до 88 млрд евро до 2020 года. Эти деньги, как говорится в этом плане, направлены в основном на Африку. Но достаточно большая часть может пойти и на другие страны, — отметил политик.

Напомним, "Восточное партнёрство" — это проект Евросоюза, цель которого способствовать интеграции ЕС с Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

"Планом Маршалла" называют программу помощи Европе после Второй мировой войны. План помощи выдвинул американский госсекретарь Джордж Маршалл.

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