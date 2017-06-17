СБУ запретила регистрировать украинские домены на почту "Яндекса" и Mail.ru

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СБУ запретила регистрировать украинские домены на почту "Яндекса" и Mail.ru

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Согласно тексту указа Службы безопасности Украины, регистраторам доменных имён в зонах .ua, .укр и .gov.ua запрещено указывать электронный почтовый ящик сервисов "Яндекс" и Mail.ru в качестве контактного.

Для управления доменными именами регистраторам и собственникам предлагают использовать международные или украинские почтовые сервисы, которые не запрещены на территории Украины.

Напомним, что 16 мая президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировке на территории страны социальных сетей "Вконтакте", "Одноклассники", а также почтовых сервисов "Яндекс" и Mail.ru.

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