СБУ запретила регистрировать украинские домены на почту "Яндекса" и Mail.ru

Согласно тексту указа Службы безопасности Украины, регистраторам доменных имён в зонах .ua, .укр и .gov.ua запрещено указывать электронный почтовый ящик сервисов "Яндекс" и Mail.ru в качестве контактного.

Для управления доменными именами регистраторам и собственникам предлагают использовать международные или украинские почтовые сервисы, которые не запрещены на территории Украины.

Напомним, что 16 мая президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о блокировке на территории страны социальных сетей "Вконтакте", "Одноклассники", а также почтовых сервисов "Яндекс" и Mail.ru.