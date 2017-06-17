Порошенко отменил "закон Савченко"

Согласно этой норме, один день предварительного заключения засчитывался как два дня реального срока.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения".

Таким образом отменяется так называемый закон Савченко: вносятся изменения в часть 5 статьи 72. И теперь отменяется норма, согласно которой предварительное заключение засчитывалось судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы по принципу два дня за один.

"Закон Савченко" был принят в 2015 году. Его инициатором была депутат Надежда Савченко. Тогда она была заключённой в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе.

Министр юстиции Украины Павел Петренко ранее сетовал, что за время действия "закона Савченко" около восьми тысяч опасных преступников вышли на свободу и четверть из них вскоре вернулась в тюрьму после рецидива.