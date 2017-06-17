Путин уверен, что оппозиция среди депутатов помогает принимать верные решения

Как отметил российский лидер, если речь идёт о составе муниципального собрания, то всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей с альтернативной точкой зрения.

Президент России Владимир Путин отметил, что присутствие оппозиционных сил среди депутатов в муниципалитетах может быть полезным.

— Иногда это имеет смысл, потому что если речь идёт о составе муниципального собрания, то всегда полезно иметь в составе депутатского корпуса людей, которые выражают альтернативную точку зрения, — подчеркнул российский лидер.

Такое мнение президент РФ выразил в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

— Это никогда не мешает. Это всегда позволяет взвешивать решения, услышав разные точки зрения, и приходить к наиболее оптимальным вариантам этого решения, — подчеркнул Владимир Путин.