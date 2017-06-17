"Звёздное небо", палатка, пылесос. Составлен топ самых странных "начинок" авто

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"Звёздное небо", палатка, пылесос. Составлен топ самых странных "начинок" авто

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В список автомобилей с самыми необычными опциями попали марки Rolls-Royce, Bentley, Honda и проч. Фото: Giphy.com

Автомобильные эксперты составили список самых необычных опций, которые маркетологи добавляют в авто класса люкс и не только. Так, лидером рейтинга стали модели Rolls-Royce со встроенным в крышу салона "звёздным небом". Предполагается, что мерцающая инсталляция помогает водителю расслабиться во время движения и в пробках.

<p>&#34;Звездное небо&#34; внутри салона Rolls-Royce. Фото: © Nigel Harniman/SWINS</p>

Второе место в рейтинге занял суперкар Bentley Bentayga, в салон которого инженеры компании предлагают встроить специальные механические часы Breitling за 150 тыс. евро.

На третьей и четвёртой позиции топ-листа располагаются японские минивэны Honda Odyssey, в которых могут установить пылесос для салона и специальную перевозку для домашних животных.

<p>Встроенный пылесос в салоне Honda Odyssey HondaVAC. Фото: Официальный сайт Honda</p>

Замыкает пятёрку самых странных "начинок" кофемашина от фирмы Lavazza в салоне хетчбэка Fiat 500.

В списке странных опций также значатся солнечная батарея в электромобиле Nissan Leaf, встроенная передвижная палатка в кроссовере Pontiac Aztec, багажник из мраморного дерева во внедорожнике Range Rover Autobiography и проч.

<p>Встроенная палатка в Pontiac Aztec. Фото: © Flickr/ Pintopower</p>

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