"Звёздное небо", палатка, пылесос. Составлен топ самых странных "начинок" авто

Автомобильные эксперты составили список самых необычных опций, которые маркетологи добавляют в авто класса люкс и не только. Так, лидером рейтинга стали модели Rolls-Royce со встроенным в крышу салона "звёздным небом". Предполагается, что мерцающая инсталляция помогает водителю расслабиться во время движения и в пробках.

Второе место в рейтинге занял суперкар Bentley Bentayga, в салон которого инженеры компании предлагают встроить специальные механические часы Breitling за 150 тыс. евро.

На третьей и четвёртой позиции топ-листа располагаются японские минивэны Honda Odyssey, в которых могут установить пылесос для салона и специальную перевозку для домашних животных.

Замыкает пятёрку самых странных "начинок" кофемашина от фирмы Lavazza в салоне хетчбэка Fiat 500.

В списке странных опций также значатся солнечная батарея в электромобиле Nissan Leaf, встроенная передвижная палатка в кроссовере Pontiac Aztec, багажник из мраморного дерева во внедорожнике Range Rover Autobiography и проч.