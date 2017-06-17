Из Японии отправили первый чартерный самолёт на Южные Курилы

Рейс доставит группу японцев на острова Кунашир и Итуруп для посещения могил предков.

С японского острова Хоккайдо отправили первый самолёт на Курилы. На церемонии по случаю отправки первого авиарейса на Южные Курильские острова присутствовал замминистра иностранных дел Японии Нобуо Киси, который назвал открытие маршрута большим шагом вперёд в вопросе повышения качества перевозок для японцев. Ранее поездки осуществлялись морским путём.

Как передаёт РИА "Новости", чартерный рейс доставит группу японцев на острова Кунашир и Итуруп для посещения могил предков по безвизовому обмену.

Напомним, договорённости об отправке первого чартерного рейса достигли президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе визита японского политика в апреле.

Ранее Лайф сообщал о том, что первый чартерный рейс из Японии на Южные Курилы отправится 18 июня.