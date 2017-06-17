Леди Гага устроилась на работу в Starbucks

На протяжении всего дня всемирно известная певица стояла за прилавком кофейни в Лос-Анджелесе.

Такой перформанс эпатажная певица устроила в рамках благотворительного проекта Born This Way. Она пожелала людям быть добрее к окружающим. Об этом сообщает Daily Mail.

— Кто-нибудь хочет розовый напиток с омбре? — написала Леди Гага на своей официальной страничке в "Инстаграме", стоя за прилавком.

Сообщается, что благотворительная акция в кофейне будет проводиться до 19 июня включительно. В рамках этой акции Starbucks будет продавать напитки под названием "Чашки доброты", которые были разработаны совместно с Леди Гагой.