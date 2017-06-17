Путин о выборах губернаторов: Не нужно никому создавать тепличных условий

Единый день голосования назначен на 10 сентября. В 16 регионах пройдут прямые выборы, а в Адыгее главу республики выберут депутаты местного парламента.

Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы "Вести в субботу" заявил, что результаты выборов будут зависеть исключительно от качества работы самих губернаторов.

— Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий. Всё должно развиваться естественным путём. Самое главное, что можно посоветовать, — работать с полной отдачей, искренне, честно, — сказал глава государства, отметив, что главам регионов нужно "иметь вкус" к своей работе.

По словам президента, хороший губернатор должно искренне хотеть изменить ситуацию на подконтрольной ему территории и личным примером мотивировать всех остальных.

— Если есть искреннее желание менять ситуацию в регионе к лучшему, искреннее стремление и готовность к этому, то тогда можно смело браться за работу, потому что уровень квалификации им это позволяет, — добавил Владимир Путин.

Напомним, в сентябре жители регионов будут выбирать новых губернаторов в Калининградской, Ярославской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской, Свердловской и Белгородской областях, а также в городе Севастополе, в Пермском крае, в республиках Бурятия, Карелия, Удмуртия, Марий Эл и Мордовия. Нового главу Адыгеи выберут депутаты республиканского парламента.