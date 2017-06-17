"Думал, это чаевые". Таксист извинился перед чилийцем, с которого взял 50 тысяч

Ранее иностранец доехал из Домодедово до отеля за 50 тысяч рублей. Позже таксиста задержали, его обвиняют в мошенничестве.

Таксист, который развёл журналиста из Чили Диего Гаспара, искренне перед ним извинился и заверил, что обожает футбол и ни в коем случае никого не хотел обидеть.

— Я сожалею об этом, я не хотел оскорбить гостя, я его отвёз. Я верну все средства, которые он передал, и я готов его прокатить по Москве бесплатно. Я ему сказал пять тысяч, он мне много дал, я подумал, что это чаевые, я не собираюсь его обманывать, я его считаю своим другом, — раскаялся таксист.

После того как переводчик расшифровал эти слова иностранцу, таксист и сам подключился к разговору на ломаном английском.

— I love football. I love Chily! — эмоционально доказывал подозреваемый в мошенничестве мужчина. Журналист, в свою очередь, попытался напомнить, что несколько раз уточнял сумму поездки, но в результате сдался.

— Don't worry, — ответил обманутый пассажир. Тогда таксист достал деньги и вернул Диего всю сумму, но тот воспротивился и попросил, чтобы водитель по-честному оставил себе столько, сколько стоила поездка.

В конце беседы мужчины обменялись рукопожатием. Довольный примирением таксист с улыбкой назвал журналиста другом, на что тот робко возразил: Not friend.

Отметим, Диего Гаспара прилетел в Москву, чтобы освещать Кубок конфедераций. Спортивный турнир открывается сегодня и продолжится до 2 июня. Матчи пройдут в Москве, Петербурге, Сочи и Казани.