Савченко прокомментировала отмену названного в честь неё закона

По мнению депутата, решение президента является антиконституционным, и она намерена оспаривать его в суде.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко прокомментировала украинским СМИ решение президента Петра Порошенко, который фактически отменил названный в честь неё закон. Нардеп отметила, что вместо этого, глава государства мог бы ветировать закон и предложить внести изменения, чтобы сбалансировать его нормы. Савченко подчеркнула, что сама обращалась с таким предложением.

— Я обращалась в администрацию президента к Филатову и Ковальчуку. Конечно, у них не было времени принять меня лично, но в их секретариате я сказала, чтобы они предложили президенту ветировать этот закон и предложить внести изменения, которые я разрабатывала с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева, — отметила парламентарий. — Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать "закон Савченко" сбалансированным, который действительно бы работал на защиту прав людей.

В ближайших планах депутата — обсуждение возможности отмены решения президента в Раде, а также с уполномоченным по правам человека. По её словам, с подобным заявлением в Конституционный суд Украины может обратиться омбудсмен либо группа из 45 депутатов.

— Будем готовить закон, который мог бы помочь и людям, и правосудию сделать систему сбалансированной, — сказала Савченко.

Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Пётр Порошенко отменил "закон Савченко", согласно которому один день предварительного заключения засчитывался как два дня реального срока. Позже украинский политолог прокомментировал Лайфу, с чем связано это решение.