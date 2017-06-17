Ангела Меркель: Мне выпала честь получить аудиенцию у папы римского

В ходе общения канцлер ФРГ и понтифик обсудили повестку дня саммита G20, состояние мировой экономики, угрозу терроризма, экологию и проч.

Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии форума G20, который пройдёт 7 и 8 июля в Гамбурге, встретилась с папой римским Франциском. Позже она рассказала журналистам о впечатлениях от общения.

— Мы обсудили повестку дня саммита G20. Она принимает во внимание, что мы живём в мире, в котором стремимся к многостороннему сотрудничеству, не хотим строить, но хотим сносить стены, в котором все должны получить доступ к благосостоянию, богатству и в котором будет соблюдаться человеческое достоинство, — сказала Ангела Меркель.

По её словам, папа римский также выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля накануне. Политик отметила, что понтифик назвал Коля великим государственным деятелем.

Отметим, несколькими неделями ранее папа римский принял в Ватикане президента США Дональда Трампа с супругой Меланьей и дочерью Иванкой. Тогда же СМИ сообщили, что глава католической церкви оказал гостям из Соединённых Штатов холодный приём.