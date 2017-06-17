Дворкович заявил о скорой инспекции российских производителей со стороны Турции

По словам вице-премьера, турецкие партнёры обещали ускорить процесс по открытию рынка для российских поставщиков мяса и молока.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил о том, что в скором времени Турция может проинспектировать российских производителей мясной и молочной продукции.

— Да, мы ожидаем в скором времени, — сказал он, предположив, что причина ранее отменённой проверки техническая.

Также зампред правительства отметил, что турецкая сторона может ускорить процесс по открытию рынка для российских поставщиков.

— Наши партнёры обещали, что ускорят процесс, — сказал Дворкович.

Ранее Лайф сообщал о том, что Турция отменила инспекцию российских мясных предприятий. Делегация должна была приехать в Россию на текущей неделе, однако перенесла дату визита по внутренним административным причинам.