Советник Авакова выложил в своём Instagram снимок на фоне женских ягодиц

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Советник Авакова выложил в своём Instagram снимок на фоне женских ягодиц

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Спустя некоторое время он поспешил удалить фотографию, однако было слишком поздно. Его подписчики успели сделать скриншоты.

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива на своей страничке в "Инстаграме" опубликовал неоднозначное фото, на котором он запечатлён на фоне полуобнажённых женских ягодиц.

<p>Фото: © Instagram</p>

Снимок быстро разлетелся по Сети и вызвал насмешки со стороны интернет-пользователей.

— Утро в субботу бывает добрым. А у кого-то Шаббат, — написал Кива в комментариях под фото.

В скором времени он поспешил удалить скандальный снимок со своей странички, но его подписчики успели сделать скриншот и повторно опубликовать его в Сети.

Напомним, что в мае Илья Кива поддержал российского оппозиционера Алексея Навального в проведении митингов на территории РФ и пожелал ему успехов в организации Майдана.

Кроме того, в прошлом году в эфире одного из украинских телеканалов Кива признался, что употреблял наркотики в тот момент, когда воевал в Донбассе.

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