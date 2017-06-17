Советник Авакова выложил в своём Instagram снимок на фоне женских ягодиц

Спустя некоторое время он поспешил удалить фотографию, однако было слишком поздно. Его подписчики успели сделать скриншоты.

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива на своей страничке в "Инстаграме" опубликовал неоднозначное фото, на котором он запечатлён на фоне полуобнажённых женских ягодиц.

Снимок быстро разлетелся по Сети и вызвал насмешки со стороны интернет-пользователей.

— Утро в субботу бывает добрым. А у кого-то Шаббат, — написал Кива в комментариях под фото.

В скором времени он поспешил удалить скандальный снимок со своей странички, но его подписчики успели сделать скриншот и повторно опубликовать его в Сети.

Напомним, что в мае Илья Кива поддержал российского оппозиционера Алексея Навального в проведении митингов на территории РФ и пожелал ему успехов в организации Майдана.

Кроме того, в прошлом году в эфире одного из украинских телеканалов Кива признался, что употреблял наркотики в тот момент, когда воевал в Донбассе.