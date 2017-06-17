Мэй предпримет ещё одну попытку поговорить с выжившими в пожаре в Лондоне

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Мэй предпримет ещё одну попытку поговорить с выжившими в пожаре в Лондоне

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Машина Терезы Мэй 16 июня, в момент, когда премьеру пришлось покидать встречу с митингующими под охраной полиции. Фото: © REUTERS/Courtesy ÒRACHEL LUCAS

Накануне премьер-министр уже встречалась с митингующими в Лондоне, но была вынуждена уйти под защитой полиции.

Тереза Мэй в скором времени снова увидится с выжившими в пожаре, произошедшем в 27-этажной башне Grenfell Tower в районе Кенсингтон. Об этом сообщило агентство France Presse.

Напомним, накануне Мэй приехала в церковь Святого Климента на встречу с погорельцами, но толпа окружила Land Rover. Люди били по автомобилю кулаками и кричали: "Позор", "Как вам не стыдно?", "Убийца".

Напомним, возгорание произошло в высотке на западе Лондона утром 14 июня. Инцидент унёс жизни 30 человек. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправность холодильника. Также сообщалось, что компания, занимавшаяся ремонтом дома, сэкономила на огнеупорных панелях при облицовке здания и использовала стройматериалы низкого качества.

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