Мэй предпримет ещё одну попытку поговорить с выжившими в пожаре в Лондоне

Накануне премьер-министр уже встречалась с митингующими в Лондоне, но была вынуждена уйти под защитой полиции.

Тереза Мэй в скором времени снова увидится с выжившими в пожаре, произошедшем в 27-этажной башне Grenfell Tower в районе Кенсингтон. Об этом сообщило агентство France Presse.

#BREAKING British PM to meet fire survivors in Downing Street — AFP news agency (@AFP) 17 июня 2017 г.

Напомним, накануне Мэй приехала в церковь Святого Климента на встречу с погорельцами, но толпа окружила Land Rover. Люди били по автомобилю кулаками и кричали: "Позор", "Как вам не стыдно?", "Убийца".

Напомним, возгорание произошло в высотке на западе Лондона утром 14 июня. Инцидент унёс жизни 30 человек. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправность холодильника. Также сообщалось, что компания, занимавшаяся ремонтом дома, сэкономила на огнеупорных панелях при облицовке здания и использовала стройматериалы низкого качества.