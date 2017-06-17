Зять мэра Стамбула и экс-глава полиции арестованы по делу о перевороте в Турции

Омера Фарука Кавурмаджи и Хюсейна Чапкына подозревают в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена.

Суд Стамбула выдал распоряжение об аресте Омера Фарука Кавурмаджи, зятя мэра Стамбула Кадира Топбаша, и экс-начальника полиции города Хюсейна Чапкына. Как сообщает Milliyet, их подозревают в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена.

Так, Кавурмаджи проходит по делу о финансировании организации. Его ранее уже задерживали, но адвокаты добились освобождения в связи с ухудшением состояния здоровья.

Хюсейн Чапкын явился с повинной, когда ордер на его арест выдали во второй раз. Мужчину арестовывали в сентябре 2016 года, но вскоре отпустили на свободу.

Напомним, в Турции попытка военного переворота произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Погибло более 240 человек, более двух тысяч пострадали.