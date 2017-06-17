Центральный аппарат СКР взял под контроль следствие по пропаже двух детей

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Центральный аппарат СКР взял под контроль следствие по пропаже двух детей

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Центральный аппарат СК взял на контроль дела об исчезновении детей в Чувашии и Челябинске.

Центральный аппарат СК РФ взял на контроль расследование уголовных дел по факту исчезновения детей в Челябинской области и Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение следователям как можно быстрее найти пропавших детей и установить все обстоятельства их исчезновения.

Напомним, что сразу двое детей пропали в Чувашии и Челябинской области в период с 14 по 15 июня. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

— Для розыска детей в обоих регионах привлечены сотрудники МЧС, правоохранительных органов и волонтёры, — сообщили в пресс-службе СКР.

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