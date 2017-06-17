Брэд Питт купил огромное дерево в свой холостяцкий дом

Для того чтобы донести нового "постояльца", потребовалась сила сразу 10 рабочих.

Актёр Брэд Питт после расставания с Анджелиной Джоли обзавёлся новым "соседом". Артисту потребовалось 10 рабочих, чтобы доставить дерево в его особняк в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли с детьми переехала в новый дом недалеко от их семейного гнёздышка с Питтом. Актёр живёт в 3 километрах от них.

Роман между Питтом и Джоли завязался в 2005 году на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит". В августе 2014 года пара поженилась. Они прожили в официальном браке около двух лет, а после решили развестись.