Кучерена рассказал, что Путин и Оливер Стоун познакомились в театре

По словам адвоката, который и представил российского президента и американского режиссёра друг другу, их первая встреча проходила в расслабленной обстановке.

Глава Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена в эфире телеканала "Россия-24" рассказал подробности знакомства Владимира Путина и Оливера Стоуна.

— Это была непринуждённая такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем, — пояснил Анатолий Кучерена.

Адвокат отметил, что не помнит, кто именно был инициатором знакомства.

Напомним, документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" в России покажут уже в ближайшие дни (с 19 по 22 июня). Кроме того, в США издательство Hot Books выпустило полный текст интервью в виде отдельной книги.