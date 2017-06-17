Кучерена рассказал, что Путин и Оливер Стоун познакомились в театре

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Кучерена рассказал, что Путин и Оливер Стоун познакомились в театре

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Владимир Путин и Оливер Стоун. Фото: © Showtime/Komandir

По словам адвоката, который и представил российского президента и американского режиссёра друг другу, их первая встреча проходила в расслабленной обстановке.

Глава Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена в эфире телеканала "Россия-24" рассказал подробности знакомства Владимира Путина и Оливера Стоуна.

— Это была непринуждённая такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем, — пояснил Анатолий Кучерена.

Адвокат отметил, что не помнит, кто именно был инициатором знакомства.

Напомним, документальный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" в России покажут уже в ближайшие дни (с 19 по 22 июня). Кроме того, в США издательство Hot Books выпустило полный текст интервью в виде отдельной книги.

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