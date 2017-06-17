С ветерком. В Пакистане арестовали мужчину, прокатившего в пикапе львицу

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С ветерком. В Пакистане арестовали мужчину, прокатившего в пикапе львицу

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Мужчина провёз привязанное животное в багажнике по всему городу, распугивая жителей.

В Пакистане арестовали мужчину, который прокатил в багажнике своего пикапа маленькую львицу. 30-летний Саклен Джавед вёз животное по всему городу, пугая жителей портового Карачи.

Как сообщает Al Arabiya, люди оборачивались и отбегали от проезжавшей машины, в то время как детёныш, который был привязан, зевал и не подавал признаков беспокойства. Мужчину арестовали и обвинили в неосторожном обращении с животным.

В попавшем в Сеть ролике можно услышать слова женщины, которая спрашивает, кто возьмёт на себя ответственность в том случае, если произойдёт что-то непредвиденное. Видео набрало более миллиона просмотров на "Фейсбуке", где пользователи в основном критиковали поведение мужчины за жестокость.

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