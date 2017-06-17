Туристы из РФ тратят за отпуск в Европе в среднем 54 тыс. рублей на человека

За последний год российские путешественники стали реже выезжать за границу, но тратить на отдыхе почти в два раза больше денег, чем раньше.

В прошлом году россияне тратили в отпуске в Греции на 40% больше денег, чем в 2015 году. К такому выводу пришли специалисты компании Ipsos Comcon, результаты исследования сообщил сайт money-tourism.

Российские туристы в 2016 году отправлялись в отпуск за границу реже, чем в 2015-м, но тратили на отдыхе на 40% больше денег. В среднем в Европу путешественники берут с собой около 54 тыс. рублей на человека Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

— В среднем расходы российского путешественника в 2016 году увеличились на 40% по сравнению с 2015 годом, достигнув 730 евро вместо 570 евро. Сейчас более 55% туристов тратят более 40 тысяч рублей на человека, а оставшиеся 45% — менее 40 тысяч рублей. В 2015 году эти показатели составляли 33% и 67%, — говорится в исследовании.

Отмечается также, что молодые и среднего возраста люди от 21 года до 40 лет, отправляясь в Грецию, выбирают отдых на курортах или покупают круизные путёвки. В туры по достопримечательностям чаще ездят туристы от 51 года и старше.

Средняя продолжительность отпуска в Греции вне зависимости от его целей составляет две недели для организованных туристов и от нескольких дней до нескольких месяцев для самостоятельных путешественников. В первом случае россияне останавливаются в отелях минимум с тремя звёздами, во втором — где угодно, в том числе в недорогих хостелах и простых апартаментах.