Путин выступил с речью на открытии Кубка конфедераций

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Путин выступил с речью на открытии Кубка конфедераций

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Владимир Путин. Фото: ©L!FE

Президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня на первый матч Кубка конфедераций, который проходит в Санкт-Петербурге. Встречаются команды России и Новой Зеландии. Глава государства выступил с речью на официальной церемонии открытия футбольных соревнований. Он отметил, что рад приветствовать всех любителей футбола.

— Сотни тысяч людей в России влюблены в футбол. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную и открытую для мира страну. Именно здесь, на современных стадионах будет вестись бескомпромиссная и справедливая борьба до последних секунд матча! Это будет триумф спорта! Добро пожаловать в Россию! — сказал Путин.

Кубок конфедераций будет продолжаться до 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. А завтра в Казани встретятся сборные Португалии и Мексики.

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