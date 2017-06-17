МИД: Москва сожалеет, что антикубинский дискурс по-прежнему востребован в США

Как подчеркнул директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин отметил, что новая политика Администрации Президента США Дональда Трампа в отношении Кубы возвращает к риторике холодной войны.

Напомним, Трамп "немедленно" отменил сделку администрации Обамы с Гаваной по нормализации отношений между странами, о чём заявил во время своего выступления в Майами.

— Объявленная президентом США новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны. Подобный подход характеризовал подход США к Кубе на протяжении десятилетий, — цитирует Щетинина РИА "Новости".

— Выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызвать сожаления, — подчеркнул директор латиноамериканского департамента.

Щетинин ещё раз подчеркнул, что Москва выступает "против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий, за диалог, сотрудничество и наведение мостов, общение без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств".

— Ни у кого не должно быть сомнения — высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен, — отметил он.