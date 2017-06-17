В Британии пятеро гвардейцев упали в обморок во время парада в честь королевы

Температура воздуха во время парада в Лондоне достигла 27 градусов тепла, что является очень высоким показателем для этой местности.

В Лондоне во время парада в честь официального дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II пятеро гвардейцев потеряли сознание из-за жары, сообщила официальный представитель сухопутных сил страны.

— Мы можем подтвердить, что сегодня во время парада по случаю дня рождения королевы упали в обморок несколько солдат, — сказала она, добавив, что гвардейцев напоили водой и оказали медицинскую помощь.

Как сообщает Daily Express, температура воздуха во время парада в Лондоне достигла 27 градусов тепла, что является очень высоким показателем для этой местности.

Напомним, Елизавета II отмечает два дня рождения — реальный (21 апреля) и официальный (во вторую субботу июня) который предусматривает парад и гуляния. В этом году официальный день рождения королевы отмечается в третью субботу месяца из-за парламентских выборов.