ВКС РФ ликвидировали двух полевых командиров ИГИЛ и 180 боевиков в Сирии

Как отмечается, удары были нанесены 6 и 8 июня. Боевики планировали прорваться в Дейр-эз-Зор.

ВКС РФ 6 и 8 июня нанесли удары по объектам ИГИЛ*, ликвидировав двух полевых командиров и 180 боевиков, которые планировали прорваться в Дейр-эз-Зор, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В результате упреждающих авиационных ударов по объектам боевиков ИГИЛ были ликвидированы полевые командиры ИГИЛ Абу Умар аль-Бельжики и Абу Ясин аль-Масри, — отмечается в сообщении.

Кроме того, были ликвидированы 180 боевиков, 16 единиц автомобильной и бронетанковой техники, одно артиллерийское орудие.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.