Штаб Навального в Омске сам расторг договор аренды, но обвинил власти в давлении

Представители оппозиционера накануне забронировали банкетный зал, но позже нашли более дешёвый вариант и расторгли первый договор.

В Омске сторонники оппозиционера Алексея Навального обвинили местные власти в том, что они намеренно срывают открытие штаба. Такой информацией поделилась региональная команда политика.

При этом, как стало известно Лайфу, оппозиционеры сами же и расторгли договор аренды помещения по адресу улица Лермонтова, 2. В распоряжении редакции есть сам договор аренды, подписанный начальницей омского штаба Ольгой Картавцевой, и её же заявление о расторжении договора.

Исходя из документа, заключённого 16 июня, команда Навального забронировала банкетный зал "Река-2" в отеле "Маяк" на 18 июня на время с 11:00 до 14:00 часов. Всего на мероприятии ожидалось 300 человек. Стоимость брони составляла 15 тысяч рублей, дополнительно оплачивались услуги звукорежиссёра (1,5 тысячи рублей). Арендаторы эту сумму внесли.

— Заказчик по внешнему виду зала и эстетике претензий не имеет, — уточняется в документе.

Сегодня, на следующий день после заключения договора, оппозиционеры передумали, добровольно расторгли соглашение и забрали обратно свои деньги. В частности, Картавцева написала в заявлении: "Денежные средства в размере 16 500 р. (шестнадцать тысяч пятьсот рублей) получила. Претензий к банкет-холлу "Река" не имею. По причине того, что нашли другую площадку". Заявление заверено подписью.

Позже Ольга в разговоре с представителем банкетного зала объяснила, почему было принято решение расторгнуть договор.

— Мы нашли санаторий "Рассвет", нас туда пускают, мы были с ними уже в контакте, когда я искала, — сказала девушка.

— Лучше нас? — поинтересовались в банкет-холле.

— Они по месту расположения, конечно, хуже, — признала Ольга.

— А что у нас не хотите? У нас центр, панорамный вид. Так-то мы не отказываем, — уточнили в ресторане.

— Вы позвонили, сказали, что могут быть проблемы, я сразу подстраховалась. Ну в следующий раз значит. Там зал побольше, балконы есть наверху, — объяснила Картавцева.

По её словам, аренда другой банкетной площадки обошлась всего в 3,5 тысячи рублей.

Напомним, накануне стало известно, что Мосгорсуд сократил Алексею Навальному срок ареста на пять суток. Оппозиционера задержали 12 июня в подъезде его дома, когда тот направлялся на несогласованную протестную акцию на Тверской.