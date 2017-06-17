Сочинская полиция опровергла сообщения о готовящемся теракте в городе

Сегодня сочинские правоохранители после проведённой проверки опровергли ряд сообщений о том, что в городе якобы может готовиться теракт. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

— Распространяемое посредством мессенджера WhatsApp со ссылкой на ФСБ на бланке ОАО "Сочихолод" сообщение о подготовке на территории города Сочи террористического акта не соответствует действительности, — сообщили в полиции.

Стражи правопорядка просят горожан соблюдать спокойствие, так как ситуация находится под контролем.