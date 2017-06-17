Трамп поблагодарил Японию за помощь после аварии с эсминцем Fitzgerald

Ранее сообщалось, что американский корабль вернулся в порт Йокосука после столкновения с филиппинским торговым судном.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с американским военным судном и филиппинским контейнеровозом. В частности, глава страны поблагодарил Японию за помощь.

Thoughts and prayers with the sailors of USS Fitzgerald and their families. Thank you to our Japanese allies for their assistance. https://t.co/d1l5ctjNyB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2017 г.

— Мысли и молитвы вместе с моряками корабля Fitzgerald и их семьями. Спасибо нашим японским союзникам за помощь, — написал Трамп в своём "твиттере".

Ранее сообщалось, что суда столкнулись в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока. В результате произошедшего есть пострадавшие и пропавшие без вести, оба корабля получили повреждения.