Трамп поблагодарил Японию за помощь после аварии с эсминцем Fitzgerald

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Трамп поблагодарил Японию за помощь после аварии с эсминцем Fitzgerald

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Фото: © REUTERS/Toru Hanai

Ранее сообщалось, что американский корабль вернулся в порт Йокосука после столкновения с филиппинским торговым судном.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с американским военным судном и филиппинским контейнеровозом. В частности, глава страны поблагодарил Японию за помощь.

— Мысли и молитвы вместе с моряками корабля Fitzgerald и их семьями. Спасибо нашим японским союзникам за помощь, — написал Трамп в своём "твиттере".

Ранее сообщалось, что суда столкнулись в 20 километрах от берега японской префектуры Сидзуока. В результате произошедшего есть пострадавшие и пропавшие без вести, оба корабля получили повреждения.

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