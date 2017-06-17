Полиция признала погибшими 58 человек, пропавших при пожаре в Лондоне

К настоящему моменту данные о погибших и пропавших разнятся. По информации ряда изданий, в пожаре погибли 88 человек и 12 до сих пор ищут спасатели.

Сегодня полиция Лондона официально признала погибшими 58 человек, до настоящего времени числившихся пропавшими без вести после пожара в высотном жилом доме. Об этом сообщает USA Today.

Напомним, что страшный пожар охватил лондонскую жилую многоэтажку утром 14 июня. В результате случившегося погибли 88 человек. Ещё 12 в настоящий момент числятся пропавшими без вести.

На месте до сих пор работают экстренные службы, которые занимаются разбором завалов и устранением последствий пожара.