Бронированный "Тигр" стал медицинским "Айболитом"

Представители военно-промышленной компании объявили о создании медицинской версии бронеавтомобиля "Тигр", которую назвали "Айболит". Отмечается, что машина может быть использована в качестве шасси для машин управления и командно-штабных.

У "Айболита" есть бронированный кузов объёмом 10,3 кубических метра. На нём могут перевозить до четырёх лежачих раненых на носилках в два яруса. При этом у медперсонала есть свободный доступ к пациентам благодаря большому объёму кузова.

Пресс-служба компании сообщает, что бронирование автомобиля обеспечивает защиту от обстрела из винтовок СВД и автоматов Калашникова.