Опрос: Только половина украинцев общается дома на национальном языке

Преимущественно на русском языке говорят 24% жителей страны, ещё 24% в одинаковой степени разговаривают как на русском, так и на украинском.

В качестве основного языка повседневного общения украинский язык используют 50,5% населения Украины, сообщает украинский портал 112.ua со ссылкой на данные социологических центров КМИС, "Рейтинг", СОЦИС и Центр имени Разумкова.

Участников опроса попросили рассказать, на каком языке они общаются дома. Как оказалось, преимущественно на русском языке разговаривают 24% респондентов, также 24% говорят и на русском, и на украинском.

Отмечается, что больше всего жителей страны, говорящих на национальном языке, проживает на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) Украины.

Опрос был проведён в марте этого года. В нём приняли участие 14 тысяч человек: по 500 человек в каждой области и по тысяче человек в Киеве, Харьковской и Одесской областях.