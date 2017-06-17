Путин: Борьба на Кубке конфедераций будет бескомпромиссной и честной

Глава государства подчеркнул, что в стране влюблены в футбол сотни тысяч человек.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на церемонии открытия Кубка конфедераций отметил, что борьба во время этого международного соревнования будет бескомпромиссной и честной, а сам турнир станет триумфом спорта.

— Сотни тысяч людей в РФ влюблены в футбол. Уверен, наши гости узнают гостеприимную, радушную и открытую для мира страну. Именно здесь, на современных стадионах будет вестись бескомпромиссная и справедливая борьба до последних секунд матча! Это будет триумф спорта, — подчеркнул российский лидер.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Санкт-Петербурге проходит матч между сборными России и Новой Зеландии. Лайф ведёт прямую трансляцию.