Путин рассказал, как Коль помог ему изменить взгляд на отношения РФ и Европы

Накануне бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет. Президент России ранее уже выразил свои соболезнования.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что познакомился с немецким политиком в начале 1990-х, когда присутствовал при разговоре Коля с мэром Петербурга Анатолием Собчаком.

— Потом было несколько встреч, мы неоднократно встречались в разных качествах, на меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление, очень сильное, — поделился российский лидер.

Он отметил, что Коль запомнился ему как "глубокий, мыслящий человек", который "думает на перспективу".

— Взгляды Гельмута Коля не только произвели на меня большое впечатление, но и в какой-то степени, в значительной степени изменили мой собственный взгляд на эти процессы. Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека, — добавил Владимир Путин.

Напомним, накануне в тексте скорбной телеграммы глава государства отметил ключевую роль экс-канцлера ФРГ в прекращении холодной войны и объединении Германии.