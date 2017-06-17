Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций в ворота Новой Зеландии

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Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций в ворота Новой Зеландии

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Таким образом, предположения многих букмекеров, что именно Россия завладеет преимуществом в этом матче, оправдались.

Сборная России вышла вперёд благодаря точному удару полузащитника Дениса Глушакова, который стал автором первого гола на Кубке конфедераций. 1:0, россияне впереди.

Напомним, что сейчас в Санкт-Петербурге проходит матч-открытие Кубка конфедераций по футболу. Россия принимает в гостях Новую Зеландию.

Напомним, что сегодня букмекеры поставили на сухую победу сборной России в матче с Новой Зеландией.

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