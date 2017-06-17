Глушаков забил первый гол на Кубке конфедераций в ворота Новой Зеландии

Сборная России вышла вперёд благодаря точному удару полузащитника Дениса Глушакова, который стал автором первого гола на Кубке конфедераций. 1:0, россияне впереди.
Россия - Новая Зеландия - 1:0. Перерыв— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2017 г.
Гол Глушакова остался единственным в первом тайме#RUSNZL
LIVE: https://t.co/a7Aw5d6UYr pic.twitter.com/SQrVd2VIif
Напомним, что сейчас в Санкт-Петербурге проходит матч-открытие Кубка конфедераций по футболу. Россия принимает в гостях Новую Зеландию.
Гол @DGlushakov8 . Как это было #RUSNZL #КК2017— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2017 г.
LIVE: https://t.co/a7Aw5d6UYr pic.twitter.com/J4535Z9rsP
Напомним, что сегодня букмекеры поставили на сухую победу сборной России в матче с Новой Зеландией.
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