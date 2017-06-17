На Украине возбудили дело по факту продажи угля из Донбасса

По словам пресс-секретаря генпрокурора, уголь с территорий ДНР и ЛНР добывается и продаётся незаконно.

Главная военная прокуратура Украины начала расследование по факту продажи угля, добытого в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках, передают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

По её словам, в 2017 году под общим руководством бизнесмена Сергея Курченко в Донбассе закупали незаконно добытый уголь, а именно антрацит. Он якобы вывозился на территорию РФ, где в дальнейшем реализовывался. В том числе и за границу.

— Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористам, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности, — подчеркнула пресс-секретарь.

В соответствии с этими данными на Украине начато расследование по ч. 3 ст. 258-5 УК Украины ("Финансирование терроризма").

Ранее Лайф сообщал о том, что президент Украины Пётр Порошенко уверен в том, что шахты в Донбассе вернутся под контроль Киева.