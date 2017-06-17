На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам марша расправой

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На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам марша расправой

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Неизвестные заявили, что их оппонентам не поможет полиция, а само проведения мероприятия "станет трагической ошибкой".

Сегодня, 17 июня, за день до проведения "Марша равенства" в Киеве неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения и разместили объявление с угрозами.

— Проведение на Украине различных ЛГБТ-форумов, "маршей равенства", "Киевпрайда" и других мероприятий гомосексуалистов станет для вас трагической ошибкой. Никакая поддержка полиции вам не поможет, — написали неизвестные.

Авторы угроз отметили, что для них не составит проблем найти каждого участника. Они также заявили, что вся информация о лидерах якобы у них собрана.

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