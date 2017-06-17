Пентагон опроверг гибель четырёх военных США в Афганистане

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Пентагон опроверг гибель четырёх военных США в Афганистане

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Фото: flickr/soldiersmediacenter

По последним данным, ранения получили семь американцев и один афганец. Один афганский военный убит.

В Министерстве обороны США не подтвердили данные о том, что четверо военнослужащих стали жертвами нападения афганского солдата на базе Кэмп-Шахин. Ранее об этом сообщало агентство Reuters.

В Пентагоне заявили, что им известно о произошедшем в Мазари-Шарифе, однако речь идёт только о ранениях американских военных. По предварительным данным, пострадало семь человек.

Отмечается, что в результате произошедшего погиб один афганский военнослужащий, ещё один был ранен. Проводится расследование.

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