"Голубое небо, комфортная температура". Глава ФИФА оценил петербургскую погоду

Сегодня в Северной столице состоялся матч-открытие Кубка конфедераций, на котором выступили сборные России и Новой Зеландии.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что погода в Санкт-Петербурге ему понравилась.

— Я считаю, что погода замечательная, голубое небо, очень комфортная температура, — пояснил футбольный чиновник.

По его словам, ещё несколько дней назад было "довольно прохладно", но к началу спортивного турнира погода наладилась.

Напомним, ранее Инфантино уже поблагодарил Россию за организацию КК-2017 и заявил, страна полностью готова к проведению соревнований длиной в две недели.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Турнир продлится до 2 июля.