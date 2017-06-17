Смолов оправдал надежды болельщиков. Россия — Новая Зеландия — 2:0

Футболист сборной России Фёдор Смолов смог оправдать надежды болельщиков и ожидания букмекеров, забив мяч в ворота Новой Зеландии и увеличив разрыв в счёте до двух мячей.

Напомним, что первый гол в ворота новозеландцев сегодня на матче-открытии Кубка конфедераций по футболу забил полузащитник сборной России Денис Глушаков.

Таким образом, в настоящий момент счёт встречи — 2:0. Игра продолжается, однако Россия с самого начала встречи завладела преимуществом и прессингует соперника на протяжении всего матча.

К слову, букмекерские конторы сегодня в один голос твердили, что сборная России с большой долей вероятности одержит победу в своём первом матче на Кубке. Да и, к слову, кот-оракул по кличке Ахилл предсказал победу российской сборной.