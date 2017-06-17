Инфантино заявил, что уверен в справедливом судействе на Кубке конфедераций

Ранее президент ФИФА поблагодарил Россию за организацию турнира и отметил, что страна готова к приёму спортсменов и болельщиков со всего мира.

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на КК-2017 будет справедливое судейство.

— Мы в этом году тестировали систему видеопомощи для судей. Это системы, которые позволяют избежать допуска каких-либо ошибок, поэтому я надеюсь, я даже уверен, что матчи будут справедливыми. В таком случае лучшая, самая достойная команда сможет победить, — сказал Инфантино.

Напомним, сегодня в Петербурге прошёл матч-открытие Кубка конфедераций. В нём приняли участие сборные России и Новой Зеландии. Уже завтра состоятся игры в Казани и Москве. Турнир продлится до 2 июля.