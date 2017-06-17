Прокурор Балашихи не нашёл состава преступления в броске зажигалкой в младенца

Прокурор посчитал, что меткий бросок в голову трёхмесячному ребёнку, в результате которого тот получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, не дотягивает до уголовного дела.

В подмосковном городе Балашиха прокурор не увидел состава преступления в действиях мужчины, который бросил в голову плачущему ребёнку зажигалкой. Мужчину уже освободили из-под стражи.

Напомним, что накануне на пульт дежурного в полиции поступил звонок о том, что некий мужчина со всей силы запустил зажигалкой в голову трёхмесячному ребёнку, который громко плакал.

В результате малышку доставили в больницу, однако госпитализировать не стали. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили домой.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отделение.

Интересным фактом является то, что это уже второй вопиющий случай с участием ребёнка в Балашихе за последние несколько дней. 15 июня во дворе одного из жилых домов женщина за рулём Hyundai Solaris насмерть сбила шестилетнего мальчика, которого впоследствии экспертиза признала пьяным и обнаружила в его крови 2,7 промилле алкоголя.