СМИ: Белый дом хочет сохранить возможность пересмотра санкций против РФ

В администрации президента обеспокоены тем фактом, что нынешняя версия законопроекта не позволит улучшить отношения между США и Россией.

Белый дом планирует работать с республиканцами в палате представителей над внесением изменений в законопроект о новых санкциях в отношении Москвы, передаёт издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации.

По его словам, в окружении Дональда Трампа обеспокоены тем фактом, что нынешняя версия законопроекта не позволит улучшить отношения между США и Россией. Демократы в сенате в свою очередь обеспокоены тем, что администрация президента может заблокировать законопроект о санкциях.

Несмотря на то что на текущий момент в Белом доме поддерживают сохранение санкций против России и речи об отмене законопроекта нет, в администрации недовольны запретом президенту смягчать их без одобрения сенаторов.

Ранее Лайф сообщал о том, что Сенат США окончательно утвердил ужесточение антироссийских санкций. В администрации Трампа заявили об эффективности санкций, подчеркнув, что они будут действовать до тех пор, пока Россия "не выполнит свои обязательства для прекращения кризиса на Украине". Возможность новых санкций от США прокомментировал президент России Владимир Путин.