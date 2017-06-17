Глава ФИФА заявил, что впечатлён организацией Кубка конфедераций в России

По его мнению, теперь он уверен, что и чемпионат мира в России будет проведён на высоком уровне.

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что доволен тем, как в России организовано проведение Кубка конфедераций.

— Я очень впечатлён! У меня очень положительные впечатления. Я вижу, что люди воодушевлены. Они также сильно вовлечены в процесс того, что происходит, — сказал он.

Инфантино отметил, что стадионы "очень красивые, фантастические, особенно в Санкт-Петербурге".

— Но также и в Казани, Сочи, Москве, и теперь я уже с нетерпением жду сами футбольные матчи, — сказал Инфантино.

По его мнению, Кубок является хорошей возможностью для того, чтобы оценить условия проведения в России чемпионата мира.

— Я уверен, что и чемпионат мира будет организован на высоком уровне. Конечно, это более масштабное мероприятие, чем Кубок конфедераций, но тем не менее останется ещё один год для того, чтобы посмотреть, какие возникли возможные проблемы, что необходимо улучшить, и сделать это, — отметил глава ФИФА.