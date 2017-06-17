Матч-открытие Кубка конфедераций посетили более 50 тыс. зрителей

На первой игре в рамках международного футбольного турнира сборная России обыграла команду из Новой Зеландии со счётом 2:0.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось открытие Кубка конфедераций — 2017. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ФИФА Джанни Инфантино. Уже известно, что на игре присутствовал 50 тысяч 251 зритель.

Напомним, первый гол в рамках КК забил игрок российской команды Денис Глушаков.

Уже завтра матчи пройдут в Казани и Москве. Турнир продлится до 2 июля.