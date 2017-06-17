Матч-открытие Кубка конфедераций посетили более 50 тыс. зрителей

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось открытие Кубка конфедераций — 2017. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ФИФА Джанни Инфантино. Уже известно, что на игре присутствовал 50 тысяч 251 зритель.
5️⃣0️⃣ 2️⃣5️⃣1️⃣ зритель присутствует на матче#RUSNZL #КК2017— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 17 июня 2017 г.
LIVE: https://t.co/a7Aw5d6UYr pic.twitter.com/6jMt5LKXDl
Напомним, первый гол в рамках КК забил игрок российской команды Денис Глушаков.
Уже завтра матчи пройдут в Казани и Москве. Турнир продлится до 2 июля.
- Популярные
- По времени