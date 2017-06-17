Президент Бразилии будет судиться с бизнесменом, обвинившим его в коррупции

Он будет требовать от него денежной компенсации за клевету, которая, по словам бразильского лидера, нанесла ущерб всей стране.

Президент Бразилии Мишел Темер заявил о своём намерении подать в суд на бизнесмена, совладельца холдинга J&F Жоэсли Батисту за то, что тот обвинил его в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба бразильского лидера.

— Президент примет в отношении этого господина все меры, предусмотренные законом. В понедельник против него будут поданы гражданский и уголовный иски, — говорится в сообщении пресс-службы.

В администрации президента также добавили: Темер намерен доказать, что бизнесмен его оклеветал. Он хочет взыскать с него материальную компенсацию и привлечь к уголовной ответственности.

По словам Темера, Батиста своими действиями нанёс ущерб не только администрации президента, но и всей Бразилии.