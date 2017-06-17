В США открыли библиотеку твитов Дональда Трампа

При этом главным экспонатом необычной выставки является золотой унитаз, на котором может посидеть любой желающий и написать сообщение в "Твиттере".

В США команда сатирического шоу The Daily Show открыла экспозицию твитов президента США Дональда Трампа, передаёт The Hollywood Reporter. Своеобразная библиотека состоит из распределённых по разделам и категориям сообщений. Есть такие, где он пишет послания своим противникам и "проигравшим", а также раздел с пожеланиями Трампа.

— Вы можете сказать о Трампе всё что угодно. Он может быть плохим президентом, плохо читать и не разбираться в геополитике, но он чертовски хорош в "Твиттере", — сказал ведущий шоу Тревор Ной. — Мы хотели бы выказать своё почтение президенту Соединённых Штатов — настоящему королю "Твиттера".

Главным экспонатом выставки является золотой унитаз, на котором может посидеть любой желающий и в позе "командующего в "Твиттере" прокомментировать "какой-нибудь кризис".

По сообщению организаторов, выставку могут закрыть на следующей неделе или же никогда, поэтому они решили не терять времени зря.