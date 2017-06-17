ЛНР обвиняет Вооружённые силы Украины в обстреле собственных территорий

Бойцы Вооружённых сил Украины обстреливают собственные территории с целью обвинить подразделения Луганской Народной Республики в срыве минских договорённостей. Об этом журналистам заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Украинские СМИ, по его словам, распространили сведения о том, что подразделения Народной милиции ЛНР обстреляли населённый пункт Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнул Марочко.

Он сообщил, что 15 июня ВСУ обстреляли подконтрольную им часть Золотого. В результате пять жилых домов и хозпостройки получили разрушения.

Все эти факты, по словам официального представителя Народной милиции ЛНР, говорят о нежелании Киева "вести мирный диалог для урегулирования ситуации в Донбассе".