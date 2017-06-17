На Украине копатели янтаря обстреляли полицейских

В результате были ранены трое сотрудников правоохранительных органов (их сразу доставили в больницу) и двое местных жителей (они обратились к медикам позже).

Сегодня в лесу в Ровенской области на северо-западе Украины неизвестные вступили в перестрелку с полицейскими. Инцидент произошёл около четырёх часов утра. О нём сообщили в местной полиции.

— Вблизи села Большой Черемель силы оперативного штаба обнаружили копателей, которые добывали янтарь-сырец. Чтобы помешать документированию преступления более сотни неизвестных спилили деревья, перекрыли движение десяти правоохранителям. Во время схватки пострадали полицейские, — поясняется в сообщении.

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. Начаты досудебные расследования сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в Ровенской области регулярно происходят стычки между незаконными добытчиками янтаря и полицейскими. Так, в середине весны более двухсот местных жителей вступили в перепалку со стражами порядка после того, как те попытались пробраться к месту нелегального промысла янтаря в лесу.