На Украине копатели янтаря обстреляли полицейских

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На Украине копатели янтаря обстреляли полицейских

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На месте перестрелки копателей с полицейскими. Фото: ГУ НП в Ровенской обл.

В результате были ранены трое сотрудников правоохранительных органов (их сразу доставили в больницу) и двое местных жителей (они обратились к медикам позже).

Сегодня в лесу в Ровенской области на северо-западе Украины неизвестные вступили в перестрелку с полицейскими. Инцидент произошёл около четырёх часов утра. О нём сообщили в местной полиции.

<p>На месте перестрелки копателей с полицейскими. Фото: ГУ НП в Ровенской обл.</p>

— Вблизи села Большой Черемель силы оперативного штаба обнаружили копателей, которые добывали янтарь-сырец. Чтобы помешать документированию преступления более сотни неизвестных спилили деревья, перекрыли движение десяти правоохранителям. Во время схватки пострадали полицейские, — поясняется в сообщении.

<p>На месте перестрелки копателей с полицейскими. Фото: ГУ НП в Ровенской обл.</p>

В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего. Начаты досудебные расследования сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в Ровенской области регулярно происходят стычки между незаконными добытчиками янтаря и полицейскими. Так, в середине весны более двухсот местных жителей вступили в перепалку со стражами порядка после того, как те попытались пробраться к месту нелегального промысла янтаря в лесу.

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