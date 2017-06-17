Эксперты предсказали самые популярные цвета для авто в ближайшие несколько лет

Наибольшим спросом будут пользоваться золотые и тёмно-синие оттенки, а также машины красного и жемчужно-белого цветов.

Эксперты аналитической компании BASF в Китае, Японии, США и Германии назвали самые популярные цвета машин и рассказали, какие оттенки автомобилей будут пользоваться популярностью в ближайшие четыре-пять лет.

Согласно результатам проведённого исследования, чаще всего автолюбители предпочитают машины тёплых оттенков. При этом в компании отметили, что в ближайшие годы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке наиболее востребованы будут золотые оттенки, а в США — тёмно-синие. У автомобилистов Азиатско-Тихоокеанского региона наибольшим спросом будут пользоваться машины красного и жемчужно-белого цветов.

Ранее Лайф приводил данные цветового рейтинга самых продаваемых авто в России. По итогам 2016 года наибольшим спросом на первичном рынке в России пользовались машины белого цвета.